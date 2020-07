Meloni: "Zalone? Riesce a far riflettere con il sorriso"

(Adnkronos)

"Il furore ideologico della sinistra vorrebbe censurare il nuovo film di Checco Zalone perché lo considera politicamente scorretto. Io voglio fargli i complimenti per come riesce sempre a far riflettere, con un sorriso, sui temi più discussi del nostro tempo. Bravo Checco!". E' quanto scrive su Twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni, riferendosi alle polemiche e alle accuse di razzismo che sono state mosse al comico e attore per il modo in cui tratta il tema dell’immigrazione nel suo nuovo film, 'Tolo Tolo', in uscita il prossimo 1 gennaio.

