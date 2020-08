Gregoretti, Lega lancia 'Digiuno per Salvini'

Digiunopersalvini.it è il sito attivo dove si può aderire all'iniziativa "Sto con lui e per un giorno #digiunopersalvini" in vista del voto della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno sulla vicenda Gregoretti. "Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria" si legge sulla home del sito.

"Si vota su Salvini, Lega lancia digiuno. In 30 anni hanno mangiato troppo: ci voleva!" scrive su Twitter Gianluca Castaldi, senatore M5S e sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, lanciando l'hashtag #Salvinichiacchierone.