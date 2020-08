Salvini: "In arrivo decine di terroristi"

(Foto Fotogramma)

“Zingaretti dice che il governo è attento alla sicurezza ma dalla Libia annunciano l’arrivo in Italia di più di 41 terroristi siriani. Ci arriveranno in casa grazie ai porti aperti, anche se a rischiare la galera sono io che - da ministro dell’Interno - ho difeso i confini. Il Pd di Zingaretti e Bonaccini è pericoloso e incapace. Questi signori vanno mandati a casa in fretta dalla Calabria, dall’Emilia-Romagna e poi dall’Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del portavoce di Haftar Ahmed al Mismari il quale ha parlato di più di 41 terroristi siriani che hanno lasciato le coste di Tripoli diretti verso l’Italia.