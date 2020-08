Sardine: "Idea Papeete per chiudere campagna elettorale"

Foto Adnkronos

Le Sardine pensano al Papeete di Milano Marittima, il bagno reso celebre l’estate scorsa da Matteo Salvini, per chiudere la campagna elettorale in Emilia Romagna. "E' una delle possibilità", conferma Lorenzo Donnoli, portavoce del movimento anti-sovranista, ospite questa mattina della trasmissione Agorà su Rai3. "Chiuderemo la campagna elettorale in un luogo simbolico -ha spiegato Donnoli-, potrebbe essere il Papeete".