Emilia-Romagna, Borgonzoni: "Risultato comunque storico"

"E' stato un grande risultato, storico. Per la prima volta questa regione era contendibile. Ringrazio chi ha votato, la partecipazione è fondamentale". Così Lucia Borgonzoni, in sala stampa, allo Zanhotel di Bentivoglio, commenta il voto nelle regionali dell'Emilia-Romagna. "Continueremo a dare risposte, come promesso durante la campagna elettorale". "Spiace vedere che Bonaccini non ha perso anche stasera di cercare di attaccare e screditarmi, mentre io penso che la politica debba essere una cosa costruttiva", ha aggiunto.