Emilia Romagna, vince Bonaccini. In Calabria eletta Santelli

Stefano Bonaccini riconfermato alla guida dell'Emilia Romagna, Jole Santelli eletta in Calabria. E' l'esito delle elezioni nelle due regioni che si profila quando è ancora in corso lo spoglio delle schede.

CANDIDATI - Quando sono state scrutinate 1.057 sezioni su 4.520, in Emilia Romagna Stefano Bonaccini è in testa con il 50,17% dei voti, mentre Lucia Borgonzoni è al 45,07%. E' quanto si legge sul sito Eligendo del Viminale. In Calabria, quando sono state scrutinate 163 sezioni su 2.420, Jole Santelli ha il 58,66%, contro il 27,67% di Pippo Callipo.

AFFLUENZA - E' stata del 67,67% l'affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Emilia Romagna. Un dato record rispetto a quello registrato alle precedenti consultazioni (37,76%). E' stata invece del 44,32% l'affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Calabria. Un dato in linea con quello registrato alle precedenti consultazioni (44,16%).

Il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, aspetta i dati ufficiali per commentare l'esito del voto. Intanto, però, da Palazzo Chigi filtra "soddisfazione" per l'alta partecipazione democratica. Il governo, viene spiegato, "continua nella sua azione di rilancio del Paese".

Bonaccini: "Arroganza non paga mai"

Zingaretti: "Da Bonaccini battaglia eroica"

Renzi: "Vittoria nettissima e bellissima"

Salvini: "Ci ho messo sangue e anima"

Borgonzoni: "Risultato comunque storico"

Santelli: "Dedico la vittoria ai miei genitori"

Callipo: "I calabresi hanno scelto la conservazione"

Berlusconi: "Si apre nuova fase, subito al voto"