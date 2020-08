Emilia-Romagna, Calenda: "Lavoro e serietà vs sbruffonate e slogan"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Bravissimo Stefano Bonaccini che si è battuto come un leone. Lavoro e serietà vs sbruffonate e slogan". Il tweet di congratulazioni per la vittoria in Emilia-Romagna è del leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "Si può vincere senza sottomettersi al M5S e puntando sulla qualità delle proposte e delle persone. Ricordiamocelo".