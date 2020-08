Macaluso bacchetta Calenda, la replica del leader di Azione

(Fotogramma)

"Se devi dire la tua opinione all'1% fai una dichiarazione, non un partito". Dirigente storico del Pci, sindacalista e giornalista, il 95enne Emanuele Macaluso ha liquidato così 'Azione' e Carlo Calenda nel corso di un'intervista a Propaganda Live andata in onda nella serata di ieri.

Oggi, in risposta a un tweet di un utente che ha riportato il passaggio del dialogo con Diego 'Zoro' Bianchi, il diretto interessato ha voluto replicare con un 'cinguettio': "Difficile - scrive Calenda - rispondere a un pezzo di storia. Ci provo. Non ho fatto Azione per fare una dichiarazione, ma perché manca un movimento riformista che si ispiri al liberalismo sociale. Il 'dibattito culturale' senza esiti politici perché 'si sta dentro' - continua - è molto PCI. Non fa per me", la conclusione.