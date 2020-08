Il sondaggio: governo, i dubbi di tre italiani su quattro

(Afp)

Tre italiani su quattro dubbiosi sulla solidità del governo. Questi i risultati delle ultime rilevazioni dell'Istituto Ixè per Cartabianca sulle intenzioni di voto. La formazione di centrodestra si attesterebbe infatti al 48%, mentre l'area di governo al 41% fermandosi ben 7 punti sotto l'opposizione con il Movimento 5 Stelle che subisce progressive erosioni e il PD sostanzialmente stabile intorno al 20%. In questo quadro, la netta maggioranza dei cittadini esprime dubbi in merito alla tenuta dell'esecutivo, giudicato poco o per niente solido dal 75% del campione.