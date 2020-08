Enrico Letta: "Io sono sereno, Conte non so"

(Fotogramma)

"Io penso che il Paese abbia bisogno di un governo che regga, quindi vorrei che tutti avessero un po' più di senso di responsabilità sulle spalle e un po' meno di gioco d’azzardo". Così l’ex premier Enrico Letta, a margine di un incontro alla Fondazione Agnelli interpellato sulla tenuta del governo Conte.

"Al posto di Conte sarebbe sereno, lei che se ne intende?", hanno chiesto i cronisti: "Io sono molto sereno, non so lui", ha risposto Letta. Ai giornalisti che gli facevano notare che Renzi sta facendo a Conte quello che ha fatto a lui, Letta ha replicato: "Non mi piace entrare in questi temi, non mi piace entrare in vicende che sto seguendo meno".

"Riflettevo - ha aggiunto poi l'ex premier - che, per una totale casualità, oggi è San Valentino e mi sono dimesso da presidente del Consiglio esattamente sei anni fa oggi". "E mi fa piacere oggi esattamente sei anni dopo quel momento essere qui a parlare di formazione politica", ha aggiunto.