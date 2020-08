Calenda: "Non ho niente in comune con Renzi"

Foto Fotogramma

"Renzi dice 'Io non voglio stare coi 5 Stelle' e sta coi 5 Stelle, cerca di far saltare il governo la mattina e il pomeriggio vota i provvedimenti del governo. E' un modo di fare politica che non posso vedere. Non ho niente in comune con lui e non è il percorso che stiamo facendo con Azione". Così Carlo Calenda in un'intervista a Radio Radio.

"Di Conte -spiega parlando del premier - io ho una pessima opinione. Prima stava al governo con una coalizione di centrodestra, poi con una coalizione di centrosinistra, adesso si dice che voglia imbarcare Forza Italia e fare una coalizione di centro...Neanche il famoso trasformista Fregoli era capace di così tante incarnazioni".

E su Luigi Di Maio: "Sta facendo un lavoro molto simile a quello di Renzi: stanno in un governo, ma non gli piace e lo terremotano tutti i giorni. Io non sono un fan di questo governo infatti credo che si debba andare ad elezioni, però se decidi di stare in un governo lo devi fare seriamente. Se lo terremoti tutti i giorni è assurdo".