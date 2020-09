Gasparri vs Di Maio: "Sua ignoranza è problema per l'Italia"

(Fotogramma)

"È irritante vedere Di Maio, che almeno ha imparato a dire virus e non 'vairus', criticare chi critica il governo. Lui è una vergogna di ministro. Un ignorante e un incapace. Lo ha dimostrato nel Conte uno, lo conferma nel Conte due. Un conto è fronteggiare un’emergenza, e il centrodestra anche governando città e regioni lo fa meglio del governo centrale, un altro è volere impedire le critiche a un governo nefasto, che anche in questa vicenda, sul fronte economico, sta dimostrando la sua irresponsabilità. Cacciare uno come Di Maio è un dovere civico. Lo impari lui che dimostra ogni giorno come l’ignoranza al governo sia peggiore di tanti altri guai che l’Italia sta soffrendo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.