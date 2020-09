Coronavirus, rinvio udienze civili e penali fino al 31 maggio

(Fotogramma)

Un ponte di sospensione feriale di 15 giorni, per 'traghettare' i tribunali e le procure verso le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la decisione presa in Cdm, dove sono state varate le misure sui tribunali insieme a quelle sul potenziamento del Ssn, in un unico decreto. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso.

Il decreto stabilisce infatti "la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali", con una serie di eccezioni specificate.

Saranno inoltre ridotti gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, fino a prevedere la sospensione dell'attività di apertura. Il decreto prevede "la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti" e "la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico".