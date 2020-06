Coronavirus, deputato positivo: "Mio figlio di un mese con febbre, straziante"

Fotogramma

"La vera sconfitta per me è stata vedere il mio piccoletto di 40 gg stanotte con la febbre alta dolorante e sofferente. Uno strazio. Per un genitore è sempre terribile vedere soffrire un proprio figlio ma quando si sa che è per propria colpa è veramente una cosa che non auguro a nessuno". Lo scrive su Facebook Edmondo Cirielli (Fdi), questore della Camera, risultato positivo al test del coronavirus.

"Prima di vederlo così - prosegue il deputato di Fratelli d'Italia - avevo pensato in fondo che avevo fatto bene ad andare alla Camera nonostante da militare sapevo fosse una sciocchezza recarsi in un luogo così affollato, con migliaia di persone che venivano dal Nord, e che come Questore ero responsabile della sicurezza della Camera e quindi dovevo andare, ed infatti ho partecipato a molte riunioni dedicate. Poi d’altro canto ero stato il più duro nel chiedere misure estremamente drastiche e che qualcuno del Governo ha perfino accusato di sabotare le Istituzioni per il mio zelo irresponsabile". "Ma posso garantirvi che vedere mio figlio stare male per colpa dei miei doveri fa vacillare molte certezze. Ciò detto non dobbiamo mollare e dobbiamo seguire le disposizioni delle Autorità, perché ora vanno nella giusta direzione per aiutare il sistema sanitario, i medici e gli infermieri che si prodigano per curarci. Buona fortuna a tutti", conclude Cirielli.