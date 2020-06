Coronavirus, Berlusconi sente Fontana: "Bertolaso persona giusta"

Fotogramma

Raccontano che sia stato Silvio Berlusconi a suggerire al governatore lombardo Attilio Fontana il nome di Guido Bertolaso come consulente per l'emergenza Covid-19 in Regione. Oggi dalla Provenza dove è ospite della figlia Marina, il Cav, riferiscono fonti azzurre, ha sentito al telefono tutti i presidente di Regione del centrodestra, da Luca Zaia a Fontana. E proprio durante il colloquio con Fontana, apprende l'Adnkronos, l'ex premier avrebbe caldeggiato la nomina dell'ex capo della Protezione civile.

Nei giorni scorsi Forza Italia, per bocca di Antonio Tajani, aveva chiesto al governo Conte di assegnare a Bertolaso il ruolo di super commissario per debellare il Coronavirus. Guido è la persona giusta, avrebbe detto il leader azzurro al governatore lombardo.