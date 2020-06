Coronavirus, dl: voucher per i biglietti e rimborsi per i viaggi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'articolo 88 del decreto cura Italia, firmato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, regola il rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. "I soggetti acquirenti -si legge nel testo- presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione".