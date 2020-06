Coronavirus, il ministro: "Aiuti a lavoratori in nero? Sommerso esiste..."

Fotogramma

"Al Sud dopo questa crisi, se sarà prolungata, rischiamo il collasso sociale". Lo ha detto Peppe Provenzano a Rainews24 spiegando: "La quota di sommerso che esiste ha riflessi nell'economia reale, per questo abbiamo la necessità di avere misure più universalistiche. Nel Dl abbiamo sostenuto i lavoratori, ma tutto questo non copre quella quota che esiste, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia".

Il ministro per il Sud ha sottolineato: "Abbiamo il dovere di offrire alternative, con investimenti, creando lavoro buono e con sostegni. Se non lo facciamo noi l'alternativa la offrono altri, la criminalità organizzata, a chi lavora in nero. Anche il sommerso sarà colpito dalla crisi, per evitare che ce lo troviamo dopo dobbiamo offrire una alternativa".