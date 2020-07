Coronavirus, Cacciari: "Situazione tragica, ma quale primavera?"

(Fotogramma)

"Basta con questa retorica. Diciamo la verità agli italiani: siamo in una situazione drammatica. Ma quale primavera? Quale rinascita?". Massimo Cacciari si esprime così a Otto e Mezzo. "Non abbiamo mai dovuto affrontare una situazione di questo genere, bisogna fare un discorso di verità. L'Italia era scassata anche prima di questa emergenza, con 9 milioni di poveri. Perché dobbiamo parlare di primavera e retorica? I 400 miliardi di liquidità dipendono dalla volontà europea di approntare una manovra di ristrutturazione", dice le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Agli italiani dobbiamo raccontare che dovremo fare una manovra finanziaria pesantissima, cos'è questa retorica degli italiani bravi? Ma cos'è questa roba? Il governo Conte non ha trovato i 400 miliardi sotto il cavolo, questa manovra vuol dire aumento del debito e del costo del debito. L'emergenza sanitaria finirà e dovremo convivere con una situazione tragica. Sono 30 anni che siamo sommersi di retorica, non se ne può più. Siamo in una situazione drammatica a livello economico, finanziario, sociale".