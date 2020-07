Coronavirus, Lega a governo: "Verità su esperimenti Wuhan"

"Vogliamo la verità dal Regime cinese sugli esperimenti di Wuhan”. Così Eugenio Zoffili deputato e capogruppo della Lega in Commissione Esteri annuncia il testo dell’interrogazione al governo depositata alla Camera dei deputati di cui è primo firmatario. Nel mirino dei leghisti le due puntate del programma di Rai3 Leonardo, già al centro delle cronache degli scorsi giorni, relativi a esperimenti di laboratorio su virus.

"Quali iniziative di competenza - chiedono dalla Lega - il governo intenda assumere per verificare la veridicità dei fatti, con riguardo a quanto riportato nelle due edizioni del programma scientifico televisivo della Rai e all'intervista a RaiNews 24 in particolare "per quanto concerne la ricostruzione delle attività di bio-ricerca condotte in Cina sul virus della Sars e l'eventuale fondatezza delle connessioni con l'epidemia che dalla Repubblica Popolare Cinese si sta propagando in tutto il mondo".

Nel testo dell'interrogazione, indirizzata al premier Conte e ai ministri Di Maio e Speranza, si richiama il servizio del "novembre del 2015 un noto programma scientifico televisivo della Rai, 'Leonardo – Tg della scienza e dell'ambient'» ha trasmesso un servizio in cui si parlava di un coronavirus creato in laboratorio, prendendo lo spunto da un saggio apparso sulla rivista Nature".

"Stando a quanto riportato - scrivono i leghisti- un gruppo di studiosi della Repubblica Popolare Cinese avrebbe innestato una proteina estratta dai pipistrelli nel virus della Sars ricavato dai topi, ottenendo un supervirus suscettibile di infettare con conseguenze letali anche le vie respiratorie dell'uomo". "E' noto inoltre il servizio Rai del 17 febbraio 2020, sullo stesso programma scientifico, in cui si ipotizza che il virus sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan", si legge ancora nell'interrogazione.