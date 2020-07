Coronavirus, Salvini: "Ue non serve a niente"

(Foto Afp)

"L'Europa? Altre ore perse, altri giorni persi, un fallimento totale". Così Matteo Salvini collegato a TeleLombardia, parla delle trattativa dell'Eurogruppo, per trovare una soluzione alla crisi economica del vecchio continente, nata per il coronavirus. "Non bisogna essere sovranisti, o euroscettici, per dire a cosa serve questa Europa, a niente, per dire come questa Europa stia dando all'Italia zero".

"Noi non chiediamo di avere i soldi dei tedeschi, dei polacchi o dei francesi, chiediamo semplicemente di usare per gli italiani i soldi degli italiani, ma neanche questo, invece ci propongono il Mes che è una rapina", sottolinea Salvini.

"L'Europa sta dimostrando per l'ennesima volta la sua lontananza e la sua assenza, in questa Europa non contano i morti, i cittadini, i lavoratori, ma conta solo l'interesse economico e quello che decidono a Bruxelles, Berlino e Parigi", ha detto ancora Salvini aggiungendo: "Noi non pretendiamo come italiani i soldi degli altri ma pretendiamo di usare per salvare la nostra gente i soldi già pagati dagli italiani". "Sono vicino ai cittadini e ai sindaci che stanno ammainando la bandiera di una Europa inutile e lontana". conclude Salvini.