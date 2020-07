Berlusconi a Conte: "Mes? Errore dire a Ue 'facciamo da soli'"

Fotogramma

"Per il futuro ci vorrà davvero un governo rappresentativo degli italiani. Ma adesso ci interessa di più aiutare Conte a non commettere gli errori che sta facendo, per esempio, sul Mes. L'errore sul Mes sarebbe quello, clamoroso, di dire all'Europa faremo da soli...''. Intervistato da Giovanni Floris a 'Di martedì', Silvio Berlusconi esclude ancora una volta un governo di unità nazionale, sottolineando che in piena emergenza Covid 19 il compito dell'opposizione è aiutare il premier Giuseppe Conte a non fare errore come quello che sta facendo sul fondo Salva Stati. Per Berlusconi, dunque, ''non dobbiamo assolutamente dire di no a Mes''.