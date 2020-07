Meloni: "Chi racconta favola 'Mes light' mente a italiani"

(Fotogramma)

"Mes light? Solo per un anno, poi arrivano le condizioni rigide (e forse la Troika)". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Chi lo dice? Il numero 1 del Mes in persona. Oggi sul Corriere della Sera Klaus Regling, direttore del Mes, conferma quello che abbiamo denunciato in queste settimane: 'La condizionalità concordata all'inizio non cambierà durante il periodo nel quale la linea di credito è disponibile'", prosegue Meloni.

"Poco sotto dice che sarà disponibile per un anno. Il che vuol dire che dopo un anno, mentre saremo impegnati a restituire i soldi al Mes, scatteranno le rigide condizionalità. Tradotto: ci attirano nella trappola per topi e tra un anno scatta la tagliola. Chi racconta la favola del 'Mes light' sta mentendo agli italiani", afferma ancora