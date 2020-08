Travaglio: "Berlusconi fa opposizione educata"

(Fotogramma)

"Ho criticato Berlusconi per tante ragioni, si sta comportando come un'opposizione educata". Sono le parole di Marco Travaglio a Otto e mezzo. "Non credo stia sostenendo il governo Conte, ha un atteggiamento educato e pacato come tutte le opposizioni in questo momento nei confronti degli esecutivi. Se devono criticare, criticano. Senza dire 'criminale delinquente'". Berlusconi sa benissimo che questi toni stonano, l'elettorato di centrodestra sa che il lockdown ci ha salvato da una catastrofe monumentale", dice Travaglio.