Il lockdown di Berlusconi: "Io fortunato, vivo in casa con parco"

Fotogramma

''Io ho la fortuna di essere in una casa che ha intorno un parco e quindi non ho sentito nessuna restrizione...". In collegamento telefonico con 'Mattino Cinque', su Canale 5, Silvio Berlusconi racconta il suo lockdown in Provenza, ospite della villa della primogenita Marina.

"Capisco, invece - sottolinea il Cav - le difficoltà in cui si sono trovati la gran parte degli italiani, che vivono in appartamenti anche piccoli. Ma il rischio di andare a prendersi un contagio era veramente grande. E sono convinto che tutte le persone con la testa sulle spalle abbiano finito per condividere assolutamente questa imposizione dovuta alla pandemia''.