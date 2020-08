Talarico 'converte' cravattificio e lancia 'mascherine trattate anti Covid'

Ha speciali proprietà innovative che sarebbero in grado di proteggere anche dal Covid ogni tipo tessuto, dalla seta alla lana. I vestiti del capo dello Stato Sergio Mattarella e quelli del premier Giuseppe Conte sono 'trattati' con questa sostanza. Si chiama 4wdTex, un nome che sembra un codice spaziale, ma in realtà è un prodotto antibatterico che nasce dall'idea di un'azienda milanese, la '4Ward360', venduto in esclusiva dal cravattificio 'Talarico' di Roma. ''4wdTex può essere spruzzato su tutti gli indumenti e tutti i tipi di tessuto, tranne il poliestere, e protegge da ogni contaminazione, compreso il Covid-19'', assicura all'Adnkronos l'imprenditore calabrese Maurizio Talarico, che quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus ha deciso di produrre mascherine in seta con il tricolore, 'trattandole' proprio con questa sostanza anti contagio.

''4wdTex riveste ogni filamento della fibra tessile senza modificare nè l'aspetto, nè la consistenza dei tessuti", spiega Talarico che rivela: ''L'azienda che ha inventato il prodotto tratta gli indumenti del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio per la protezione anti Covid. Le cravatte blu con il tricolore all'altezza del nodo che il premier Conte indossa e vedete in tv sono mie e sono tutte 'protette' da questo innovativo trattamento nanotecnologico a base d'acqua''.

Talarico dice di ''essere stato il primo in Italia a riconvertire il cravattificio per produrre le cosiddette mascherine di comunità", che ha iniziato a pubblicizzare sui social, specialmente su Instagram: "Ho deciso di trattarle con 4wdTex che riveste tridimensionalmente in scala nanometrica ogni singolo filamento della fibra tessile contro ogni tipo di contaminazione anti-Covid. Si vendono singolarmente al prezzo di 20 euro o in coppia, abbinate a una cravatta artigianale cucita a mano e in tessuto di seta pregiata blu e il tricolore: in questo caso il costo è di 150 euro''.

La mascherine in seta 'trattate' ci sono anche nelle versioni papà-bambino e mamma-bambina. ''Il 4wdTex -sottolinea Talarico- è acquistabile in esclusiva da noi. Una boccetta di 50 ml, che copre 70 mq di tessuto, costa 30 euro''.

''Il 4wdTex - si legge nella scheda tecnica dell'azienda che lo produce- è un innovativo trattamento nanotecnologico a base d'acqua che dona ai tessuti straordinarie proprietà idrorepellenti e oleorepellenti che agiscono respingendo acqua, macchie, sporco e contaminanti in genere. Proteggono tutti i tessuti, dalla seta alla lana, sia di origine animale che vegetale".