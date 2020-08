Marcucci: "No sfiducia a Bonafede, ma a volte non ci è piaciuto"

Fotogramma

"Domani votiamo contro le mozioni di sfiducia perché non vogliamo una crisi di governo. Certo il ministro Bonafede in molte occasioni non ci è piaciuto affatto ed il caso più noto è quello della prescrizione". Lo dice il capogruppo Pd in Senato, Andrea Marcucci, all'uscita dell'assemblea di gruppo. "Domani voteremo soprattutto per salvare il Governo ma il Guardasigilli ora deve ricordarsi di essere ministro in un governo di coalizione nella stesura delle riforme del processo penale e civile".

"C'è un problema di metodo che il M5S deve per forza modificare, non è che se hanno un Ministro possono pensare di ignorare la necessità di una strategia condivisa. Questa mancanza di disponibilità riguarda Bonafede e riguarda anche la ministra Azzolina", conclude.