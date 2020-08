Fase 2, l'ira di Salvini in Aula: "Ma cosa c'è da ridere?"

(Fotogramma/Ipa)

Bagarre in Senato durante l'intervento di Matteo Salvini, dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sulla fase due dell'emergenza Covid-19. ''Ma cosa c'è da ridere?'', ripete più volte il leader della Lega che vien interrotto da brusii, grida e proteste di M5S-Pd. ''Non rida, porti rispetto per chi a casa non ha una lira, non è pagato per ridere, chiedo rispetto non per me ma per i 30mila morti e per chi non ha i soldi per vivere'', grida il 'Capitano'. ''Non mi stupisce che chi ha ironizzato sulla sanità lombarda continui a ridere'', insiste il numero uno di via Bellerio, riferendosi agli attacchi del deputato 5S Riccardo Riccardi contro la sanità lombarda che hanno provocato l'immediata levata di scudi dei leghisti e del centrodestra, durante il dibattito nell'Aula di Montecitorio.

''State usando il virus per la più grande sanatoria di immigrati clandestini...'' attacca il leader della Lega. "Chi paga la Cig? - chiede poi Salvini - Caro presidente del Consiglio su questo vogliamo delle risposte... La piccola Svizzera ha già erogato 40 miliardi di franchi compilando un foglio. Da noi sono andati anche 5 volte in banche e non hanno ottenuto un euro. Se lei Conte si affida al buon cuore delle banche, allora siamo su un altro pianeta...''.