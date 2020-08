Open Arms, D'Incà: "M5S voterà per processo a Salvini"

Fotogramma

''Domani noi come maggioranza e come 5 stelle innanzitutto voteremo in Giunta per le immunità al Senato, affinché Salvini possa essere processato come un normale cittadino. Noi faremo in modo che vengano fatte le indagini". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di 'Stasera Italia', su Retequattro, parlando del voto di domani sulla vicenda Open Arms-Salvini. ''Noi domani voteremo per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini così come abbiamo fatto per il caso Gregoretti'', ha ribadito D'Incà.