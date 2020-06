Salvini: Meglio tra la gente che con i vip di Conte... - Video

(Fotogramma)

Ambiente, lavoro e infrastrutture, a cominciare dal Ponte sullo Stretto e dalla Statale 106. E ancora: i problemi dei pescatori e degli agricoltori. Matteo Salvini in 48 ore preferisce dividersi tra Sicilia e Calabria per ''ascoltare e portare idee concrete'', ''parlare di futuro e lavoro'', ''piuttosto che stare in una villa romana con i vip di Conte...''. Il 'Capitano', riferiscono fonti della Lega, risponde così agli Stati Generali sull'economia organizzati dal governo Conte sulla ripartenza post Covid.

Salvini: "Stati generali? Chiacchiere, Conte paghi la cassa integrazione"

Mentre il premier, riferiscono le stesse fonti, ''discetta di economia nella raffinata cornice" di Villa Doria Pamphilj, il numero uno di via Bellerio "sta tra le gente, cerca il contatto con i cittadini e rilancia temi concreti". Sì al Ponte Sullo stretto, all’Alta velocità Napoli-Bari, alla Tav, alla dorsale adriatica, alla ss 106 del Crotonese su cui ha incassato il sostegno di diversi comitati e associazioni che polemizzano con il governo giallorosso.

Non preoccupano i contestatori, pochi, secondo fonti della Lega, che si sono riaffacciati nelle sue uscite pubbliche dell'ex ministro Ieri, fanno notare le stesse fonti, le pagine bolognesi del 'Resto del Carlino' riportavano elementi di un’indagine nei confronti di un gruppo anarchico, con alcuni degli indagati che auspicavano 'Salvini a testa in giù' e immaginavano blitz anti-Lega durante la campagna elettorale della Borgonzoni.

Salvini, insomma, è concentrata sulla piazza e posta sui social la visita alla cooperativa sociale 'Futura' di Maropati a Reggio Calabria, ''che accoglie, aiuta e reinserisce persone con disabilità mentale" e ringrazia chi ci lavora: ''Bravi!". Poi si rivolge agli amministratori locali che ha incontrato nel suo tour: ''Da parte mia e da parte dei sindaci e degli amministratori della Lega in Calabria tutto il nostro sostegno. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e grazie per quello che fate".

L'ex ministro, riferiscono fonti Lega, ''non ha dimenticato altri tradizionali cavalli di battaglia della Lega, a partire dalla tutela delle forze dell’ordine dopo i disordini scattati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha parlato di "strumentalizzazioni vergognose", la Lega ha rilanciato sui social con tanto di fotografie degli agenti feriti lanciando lo slogan 'Bonafede bocciato', che ricalca l''Azzolina bocciata' esibito nell’aula di Montecitorio con uno striscione ad hoc durante il dibattito sul dl scuola.

Salvini ribadisce anche il no alla moschea di Pisa, come da promessa fatta in campagna elettorale, motivando il niet soprattutto per motivi tecnici e paesaggistici. La prossima settimana il leader del Carroccio sarà in Lombardia e in Veneto: in agenda altri incontri con imprenditori e amministratori locali tra cui il governatore Luca Zaia.