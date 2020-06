M5S, botta e risposta Corrao-Fattori: 'Di Battista ha ragione', 'Te svej presto'

(Foto Fotogramma)

Botta e risposta su Twitter tra Ignazio Corrao, europarlamentare M5S molto vicino ad Alessandro Di Battista, e la senatrice ex grillina, ora al gruppo Mist,o Elena Fattori, che a lungo ha battagliato per cambiare passo al Movimento prima di dare l'addio. "Ma c’è davvero qualcuno che pensa che Di Battista non abbia ragione (a parte chi lo teme)? C’è qualcuno che pensa che si possa andare ancora avanti senza alcun confronto e condivisione?", scrive Corrao rilanciando la sua dichiarazione rilasciata ieri all'Adnkronos.

"Te svej presto - la risposta piccata di Fattori - Quando lo chiedevamo noi durante il governo gialloverde voi, in attesa delle europee, avete marciato allineati e coperti". La risposta di Corrao non si fa attendere: "Ma insomma Elena. Non è andata proprio così - scrive l'europarlamentare - allineato su Salvini proprio non direi e coperto di sicuro no. Più complicato di come me l’hanno resa la riconferma non si poteva. Ma presumo tu questo non lo sappia...".