Renzi: "Dl elezioni? Niente drammi ma Casellati discutibile"

Fotogramma

"Non drammatizzerei. C'è stato un errore molto banale del sottosegretario Variati, che ha sbagliato a riaprire la discussione quando D'Incà era pronto a mettere al fiducia e molti di noi erano già fuori dall'aula, e un atteggiamento discutibile della presidente". Lo ha detto Matteo Renzi a proposito di quanto accaduto al Senato nell'esame del Dl elezioni.

"Senza andare al Var, c'è stata la trappola mensile di Calderoli ma tutto nasce dall'errore di Variati", ha spiegato il leader di Iv in occasione della presentazione alla Camera del libro di Riccardo Nencini e Franco Cardini 'Dopo l'apocalisse'. "Come si è visto, la questione è che Italia viva è fondamentale e noi siamo pronti a dare una mano, non perché siamo innamorati della maggioranza ma del Paese", ha sottolineato Renzi.