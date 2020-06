Meloni: "Su Iva da Conte solo spettacolo"

Fotogramma

"Il governo ha organizzato gli Stati generali senza avere uno straccio di proposta e di visione. Senza avere nulla da offrire. Se Conte vuole parlare con noi, mi aspetto che qualche giorno prima dell'incontro ci arrivi il documento del quale bisogna discutere. Temo che in mano non abbia assolutamente niente, e come ha presentato la vicenda dell'Iva lo dimostra". Lo ha detto il presidente di FdI, Giorgia Meloni, a Rtl 102.5.

"Un presidente del Consiglio serio non si permetterebbe di dire 'stiamo pensando, stiamo valutando', dopo dieci giorni che stai chiuso dentro una villa a confrontarsi con l'universo mondo. Penso che il governo, sull'Iva, dovrebbe arrivare con una sua proposta, non con un 'stiamo valutando'. Per ora sta facendo solo spettacolo".