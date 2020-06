Fiocco azzurro per ministro Dadone, nato il secondogenito Leone

Fotogramma

Questa mattina il ministro per la Pa Fabiana Dadone è diventata di nuovo mamma. Il bimbo si chiama Leone e pesa 3,4 kg. E' nato verso le 8 nell'ospedale di Mondovì (Cuneo) dal momento che il ministro vive a Carrù, in un piccolo comune sempre in provincia di Cuneo. Il ministro ha un altro figlio di quattro anni che si chiama Primo. Dadone non si è mai fermata, sempre presente a Palazzo Vidoni anche in piena emergenza covid-19, ha continuato a lavorare fino a ieri quando si è collegata ad un webinar dalla propria abitazione.