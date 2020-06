Scostamento bilancio ancora in via definizione: massimo 20 mld

Non è stato ancora definito l'ammontare dello scostamento di bilancio discusso nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza.

Confermata la forbice indicata ieri dal responsabile del Mef, "da un minimo di 10 miliardi a un massimo di 20". In questo 'tesoretto', dovranno rientrare i fondi aggiuntivi per la scuola chiesti oggi in Cdm dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina - ovvero 1 miliardo in più - le risorse per evitare il default dei Comuni ma anche i soldi chiesti dalle Regioni ordinarie. Nel corso della riunione non è stato affrontato il dossier Aspi, su cui - nel vertice di martedì scorso - era stato deciso un ulteriore passaggio politico, che a questo punto è rinviato.