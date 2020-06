Salvini: "Violenti a Mondragone non spaventano e non ci fermeranno"

(Afp)

Con Matteo Salvini al Viminale in Campania è aumentata la presenza dello Stato sul territorio, sono cresciuti i fondi per la sicurezza ed è diminuita la criminalità. E' quanto sottolinea lo stesso segretario della Lega in una dichiarazione dopo le contestazioni subite ieri nel corso della sua visita in Campania e in particolare a Mondragone. "I violenti arrivati a Mondragone - commenta Salvini - non ci spaventano e non ci fermeranno”.

"A Napoli - ricorda - in circa un anno con Matteo Salvini al Viminale erano arrivati 137 poliziotti in più, con un piano di riorganizzazione che aveva previsto una super questura, passata da 3.740 agenti a 4.332 con un incremento di 592 unità. L’impegno e i risultati del ministro Salvini per Napoli e la Campania erano stati dimostrati anche dai militari impegnati per Strade Sicure (690, di cui 100 per la Terra dei Fuochi). Con i fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha avuto 1,4 milioni. Il comune ha potuto così assumere 53 agenti della Polizia Municipale grazie ai fondi della Sicurezza Urbana (altri 6,7 milioni di euro)".

"Per Scuole Sicure - iniziativa fortemente voluta da Salvini - il capoluogo campano ha avuto altri 243mila euro, che si sommano alle risorse contro la dispersione scolastica. A questi stanziamenti vanno aggiunti quelli per i Comuni della provincia: 150mila euro nel 2018 per Spiagge Sicure (tre Comuni coinvolti), diventati 294mila euro quest’anno (sette Comuni coinvolti). Per la messa in sicurezza di scuole e strade nei piccoli comuni campani sono arrivati 4,21 milioni", si legge ancora nella dichiarazione.

"I Decreti sicurezza - riferisce ancora la dichiarazione - hanno messo a disposizione risorse per assumere personale nei tribunali (la cosiddetta norma “spazza-clan”) per concretizzare l’arresto dei condannati con sentenza definitiva. Un’altra norma, chiesta dal Comune di Napoli e diventata realtà, ha permesso di risolvere il problema dei motorini sequestrati e ammassati nei depositi. Risultati che si devono sommare ai fondi per la videosorveglianza e alla decisione di organizzare il Comitato nazionale per l’Ordine e la sicurezza pubblica a Castel Volturno il 15 agosto 2019".

"A gennaio 2019, il ministro Salvini aveva annunciato altri 27 milioni per 483 Comuni campani. E nel primo trimestre 2019, con la Lega al governo, in Campania si registrava un calo del 9,4% dei reati rispetto al primo trimestre 2018. In particolare, -11,5% a Caserta. Giù i reati e in calo anche gli stranieri in accoglienza: in tutta la Campania erano 15.227 al 13 maggio 2018, scesi a 9.833 al 13 maggio 2019 con un calo del 35,64% (in particolare, -28,58% a Caserta)", viene infine ricordato.