Meloni: "Ricevuta lettera di Conte, Fdi disponibile a incontro"

(Fotogramma)

"Oggi mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe Conte mi rinvita a incontrarlo. Aspettiamo un appuntamento da circa due settimane ma mi manda la lettera per dirmi che mi vorrebbe incontrare e io ho ribadito che noi siamo disponibili". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

"Visto che ci dobbiamo vedere - prosegue polemica Meloni - se ci manda un documento elaborato alla fine di questi 10 giorni di Stati generali... così parliamo non del sesso degli angeli ma di cose concrete, su cui Fdi è sempre disponibile".

"Io sono francamente stanca di parlare di cose che non conosco. Atteso che tutti siamo per la semplificazione e che il governo aveva gli strumenti per semplificare nei vari dl in cui ha infilato tutt'altro, aspettiamo che qualcuno ci mandi un documento da poter valutare" dice Meloni.