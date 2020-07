Tajani: "5S temono di sparire, accetteranno tutto dal Pd"

Fotogramma /Ipa

"Il problema è se si riuscirà ad andare alle elezioni. I grillini temono di scomparire dal palcoscenico principale della politica. Accetteranno qualsiasi cosa da parte del Partito democratico. Sono stati prima al governo con la Lega ora con il Pd, per loro importa solo stare al governo". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite ad 'Agorà' su Raitre.

Sullo "scontro tra Berlusconi e la magistratura è una questione politica. Dalla magistratura c'è stata una sorta di persecuzione contro Berlusconi, ma quella sulla giustizia è una questione di tutti i cittadini italiani. Lo stesso Capo dello Stato si è espresso affinché tutta la magistratura torni ad essere indipendente. Berlusconi come tanti altri cittadini è stato vittima di un sistema perverso", spiega Tajani, che continua: "Non c'è nessuna follia nel voler chiedere la nomina di Berlusconi a senatore a vita. Berlusconi è stato destituito dal Senato applicando in maniera retroattiva una legge. Una cosa che non accade in nessun Paese del mondo. La legge Severino ha portato Berlusconi fuori dal Senato con un applicazione retroattiva, quindi è una questione di civiltà giuridica".