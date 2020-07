Berlusconi segue la piazza in tv: "Siamo coalizione unita, altro che Pd-M5S..."

(Fotogramma)

Il centrodestra ha dimostrato di essere unito quando serve. Noi siamo una coalizione, questo governo no... Per gli assembramenti pericolosi del 2 giugno aveva storto il naso, lamentandosi con i suoi del mancato rispetto delle 'restrizioni' anti-Covid. Stavolta, raccontano, Silvio Berlusconi ha tirato un sospiro di sollievo per la compostezza della manifestazione 'seduta' del centrodestra in piazza del Popolo, esprimendo soddisfazione per lo spirito unitario emerso stamattina.

Il Cav, apprende l'Adnkronos, ha seguito tutto in diretta tv da Arcore. In particolare, avrebbe apprezzato Matteo Salvini e Giorgia Meloni che gli hanno espresso solidarietà per le nuove rivelazioni sul processo Mediaset. Bene anche l'apertura di credito del leader della Lega: ''Io di Berlusconi mi fido''. Non gli sono piaciuti tanto, invece, i toni usati dagli alleati contro il Mes, ma le divisioni su questo tema, riferiscono, le ha ormai messe in cantiere. Altra nota positiva per l'ex premier, riferiscono fonti azzurre, la raccolta nel gazebo di Fi allestito in piazza di ''più di duemila'' firme all'appello per nominarlo senatore a vita.