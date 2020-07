Meloni: "Nel dl Rilancio solo marchette e posti per gli amici"

Adnkronos

"È unaderiva liberticida che non risparmia nessuno. Metteranno in galera chi è contro l’utero in affitto. Questa furia iconoclasta che non risparmia nessuno, tutti razzisti...ma l’unico razzismo è l’ignoranza che alberga nelle loro menti”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, parlando a piazza del Popolo, nel corso della manifestazione unitaria del centrodestra.

“L’unica attività che si rimette in moto con il Dl rilancio economico è quella degli scafisti - ha aggiunto Meloni -. Ma non con noi si rispettano i confini e si fa il blocco navale. Se i cittadini vogliono fermare l’invasione, l’invasione si deve fermare, anche contro quella magistratura che non fa il bene della democrazia e quella "parte giustizia che è riuscita a perseguitare Silvio Berlusconi fino a farlo decadere”.

“Con i nomi dei decreti ci si gioca al trivial pursuit ma se andate a guardare dentro non hanno nulla...dl rilancio ma quale rilancio!”, ha detto ancora la leader di Fdi, aggiungendo che "nel dl Rilancio ci sono solo marchette e posti per gli amici"

“Hanno provato a comprarci ma non siamo in vendita e non ci siederemo per attingere alla mangiatoia. A ottobre saremo in due milioni in piazza", ha concluso il suo intervento fra applausi e bandiere al vento che hanno colorato piazza del Popolo.