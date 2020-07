Centrodestra in piazza, Salvini: "Segnale di speranza"

(Adnkronos)

Manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo contro le misure del governo, messe in campo per l’emergenza coronavirus. Una piazza che è "un segnale di speranza" per il leader della Lega Matteo Salvini. "Qui c'è la squadra del governo del futuro", ha detto al suo arrivo. Poi rispondendo a una domanda sul Mes aggiunge: "Sapremo convincere gli altri della bontà delle nostre idee".

Nella piazza simbolo del centrodestra e del sovranismo nazionale migliaia di sedie sono state posizionate ai piedi del palco, privo di simboli di partito, ma con la scritta ‘insieme per l’Italia del lavoro’, c’è un tricolore arrotolato. Da Vianella a Renato Zero a Fausto Leali, la colonna sonora che risuona dal palco. Su lato destro del palco tre gazebo dei tre partiti in piazza, lega, FdI e Fi. Tra le persone vicine ai banchetti tanti militanti, che si salutano, senza assembramenti. Alcuni sono senza mascherine, in attesa di accedere alla piazza.