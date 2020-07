Il leghista Molinari: "Su incontro Di Maio-Draghi M5S non ha nulla da dire?"

Fotogramma

"Non ci vedo nulla di strano, è normale che un ministro degli Esteri interloquisca con un ex presidente della Bce, visto che in ballo ci sono i pacchetti europei di risorse da destinare ai paesi Ue per l'emergenza coronavirus". Lo dice all'AdnKronos Riccardo Molinari, commentando la notizia diffusa dall'AdnKronos di un incontro tra Luigi Di Maio e Mario Draghi.

"Mi sembra una cosa del tutto normale, non ci vedo altro dietro", dice ancora il capogruppo leghista a Montecitorio. "Chiedete piuttosto ai suoi compagni di partito, ai 5Stelle, se non hanno loro altro da dire...", conclude ironico.