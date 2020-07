Zingaretti: "Pd sostiene ogni iniziativa del governo anti-Covid"

(Foto Fotogramma)

"Il @pdnetwork è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingarett riferendosi all'ipotesi di prolungare fino al 31 dicembre lo stato d'mergenza.

"Se il Governo vuole prorogare lo stato di emergenza venga prima in Parlamento a spiegarne le ragioni", aveva dichiarato ieri Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali. "Non si può dubitare che l'esecutivo se ha questo orientamento abbia solide motivazioni. Per questo motivo ci attendiamo che venga ad esporre preventivamente le sue ragioni anche per raccogliere indirizzi delle Camere in particolare rispetto alla durata della proroga e alle concrete modalità", aveva aggiunto.

Salvini: "Stato emergenza fino a dicembre? Libertà non si cancella con decreto"

"Gli italiani, in questi mesi, hanno avuto un comportamento eccezionale e dopo tutti i sacrifici fatti per arrivare fini qui il Governo ha il dovere di non vanificare con leggerezze imperdonabili il lavoro straordinario di un intero Paese. Abbiamo preso questa decisione sulla base di alcuni valori che sono stati incrociati dalla direzione generale della prevenzione sanitaria", ha dichiarato dal canto suo il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a 'Il Foglio'.

"E il principio è chiaro: le persone che provengono da paesi con tassi di incidenza della malattia molto alti e con bassi tassi di resilienza del Servizio sanitario nazionale non possono entrare in Italia", ha aggiunto il ministro.