Aspi, Gasparri: "Revoca ideologica M5S, sarà catena di fallimenti"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Da utente costante quale sono, potrei fare da consulente gratuito sulle responsabilità dei gestori delle autostrade italiane, avendole girate in lungo e in largo e quindi sperimentato inefficienze e ritardi che hanno prodotto. Ciò premesso, e al netto della diffidenza ispirata dalla famiglia Benetton che per anni ha affidato la propria immagine a Oliviero Toscani, penso che la revoca pura e semplice, di stampo essenzialmente politico-ideologico e targato M5S, della concessione ad Aspi innescherebbe una catena di fallimenti e danni colossali per il sistema produttivo e finanziario italiano". Lo dice all'Adnkronos il senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"In attesa di avere notizie più chiare dal versante giudiziario sul crollo del ponte di Genova, e magari meno interviste e meno multe ai balneari da parte dell'autorità giudiziaria, credo -prosegue il senatore- che si debba lavorare ad un'intesa che preveda: a) minor margine di guadagno per il concessionario (attualmente troppo alto rispetto a qualunque altro tipo di investimento); b) una struttura di controllo davvero efficace ed efficiente; c) una formula diversa di coinvolgimento azionario, che escluda un esproprio di tipo sovietico e che non contempli un ruolo per l'Anas che oggi mi pare più un problema che una soluzione"

"Una cosa -sottolinea- dev'essere chiara ai fautori di una revoca pura e semplice: ci si avvierebbe verso un contenzioso della durata di anni, di proporzioni economiche colossali e che rimpinguerebbe essenzialmente gli avvocati con parcelle faraoniche, data la posta in gioco. Da ultimo - è la stoccata di Gasparri - un buon metodo potrebbe essere quello di vedere cosa suggeriscono Di Battista-Di Maio-Casaleggio per poi fare esattamente il contrario... Credo che anche il Manuale delle giovani marmotte lo consiglierebbe".