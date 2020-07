Mattarella a Basovizza, mano nella mano con Pahor

(Foto Quirinale)

Con il saluto, gli onori militari, gli inni sloveno e italiano, rassegna e il saluto alla bandiera è iniziato presso la Caserma del 2° Reggimento Cavalleria Piemonte a Villa Opicina, l'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor.

Mattarella ed il suo omologo sloveno si sono recati alla Foiba di Basovizza per deporre una corona di fiori. L'evento è di grande valore dato che Pahor è il primo presidente di uno dei Paesi nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle foibe. I due presidenti, che hanno osservato un minuto di silenzio dandosi la mano, hanno deposto poi un'altra corona di fiori al Monumento dei Quattro Martiri. Anche qui hanno osservato alcuni minuti di silenzio tenendosi per mano.

A questo punto i due capi di Stato sono giunti in prefettura a Trieste dove incontreranno lo scrittore Boris Pahor al quale saranno conferite l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l'onorificienza slovena dell'Ordine per Meriti eccezionali. Mattarella e Pahor assisteranno, inoltre, alla firma di un protocollo di intesa che prevede un percorso che si concluderà con la restituzione del Narodni Dom, incendiato il 13 luglio 1920, alla comunità italiana di lingua slovena in Italia.

Infine, il presidente Mattarella incontrerà in Regione i rappresentanti delle associazioni degli esuli.