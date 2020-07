De Luca: "Milanesi vanno di fretta poi non dividono corsie ospedali"

"Noi non andiamo di fretta, siamo la Magna Grecia, abbiamo dei tempi lunghi, mica siamo come i milanesi che vanno sempre di fretta e poi si dimenticano di dividere le corsie degli ospedali fra Covid e no Covid". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del progetto della diga di Campolattaro, in provincia di Benevento. Un progetto per il quale, ha spiegato, "siamo partiti 50 anni fa, ma in questo Paese le cose si approfondiscono bene, e poi noi non andiamo di fretta, mica siamo come i milanesi".

Sempre sulla Lombardia, De Luca ha anche detto che "ha avuto in una sola provincia, Bergamo, 2mila morti nelle strutture per anziani. Tutta la regione Campania ha registrato 14 decessi in 99 strutture per anziani. Sono chiare le proporzioni di quello che è successo lì e quello che è successo da noi? Ricordo questo dato per dire che abbiamo oggi le condizioni, il livello organizzativo e di efficienza che ci consente di mettere in piedi in maniera credibile un piano di rilancio economico e di sviluppo della nostra regione di livello europeo e all'avanguardia in Italia".