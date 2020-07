Ue, Paragone: "Esultanze Conte? Accordo tutt'altro che positivo"

Fotogramma /Ipa

"Le esultanze di Conte stonano con un accordo tutt'altro che positivo: più prestiti e meno trasferimenti, tempi lunghi e il controllo degli altri Paesi su come gestiremo la nostra fetta (neanche troppo grossa)". Questo, su Facebook, il commento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone all'accordo raggiunto in Consiglio Europeo sul Recovery Fund.

Al post del senatore, ora al Gruppo Misto, è allegato un articolo de Il Paragone dal titolo 'Le magie dell’Europa: ai frugali più benefici, a noi il privilegio di indebitarci ancora'.