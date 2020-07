Salvini: "Uscita dall'Euro? Al momento non è in agenda"

Fotogramma /IPa

"In questo momento non abbiamo all'ordine del giorno questioni monetarie, lavoriamo con la moneta che ci hanno messo in tasca". Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alla Camera a chi gli ricorda che nel programma elettorale della Lega c'è il tema di "un percorso condiviso di uscita dall'euro".

Nel programma della Lega c'è anche il recupero della sovranità? "Penso che il tema della sovranità debba essere condiviso da 60 milioni di italiani", aggiunge poi Salvini. "Sovranità - spiega - significa che prima vengono gli italiani, poi gli olandesi e i lussemburghesi".