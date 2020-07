Senato, caos fra i banchi M5S: "Pirro chiamata 'oca parlante'"

Fotogramma

"Senatrice Pirro sono io che riprendo, credo". Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in Aula al Senato durante il dibattito generale sull'informativa del premier Giuseppe Conte sullo stato di emergenza nazionale, ha richiamato la senatrice pentastellata Elisa Pirro che polemizzava in maniera alterata, in un caos generale tra i banchi del M5S, dopo l'intervento del senatore della Lega Gian Marco Centinaio. Nella baruffa qualcuno ha detto piccato, a difesa di Pirro, 'è stata definita oca parlante!'. "Se queste parole sono state pronunciate - ha detto Casellati - e lo vedremo, sono state davvero fuori luogo".