Open Arms, Feltri: "Ok a procedere? Un autogol"

(Foto Fotogramma)

Il via libera del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms "sono convinto che sia un autogol, perché è chiaro che Salvini ha dalla sua la gran parte degli italiani che non ne possono più di queste immigrazioni selvagge. Tra l’altro, andare a processo senza avere in mano degli argomenti accusatori convincenti rischia di produrre una bella assoluzione per Salvini per il quale sarebbe la salvezza totale, anche politica”. Lo dice all’AdnKronos il direttore di Libero Vittorio Feltri che aggiunge: “A Salvini conviene il processo mentre a chi non conviene è a Renzi che prima lo ha difeso e adesso vota contro. Ha cambiato opinione nel giro di due mesi, non mi sembra una cosa molto onorevole”.