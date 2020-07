Salvini: "Meglio silenzio 5S che supercazzola Renzi". E Casellati lo bacchetta

Fotogramma

"Preferisco il silenzio del M5S rispetto alle supercazzole di Renzi. E' passato dall'avere come modello De Gasperi a comportarsi come uno Scilipoti qualunque...". Così Matteo Salvini durante il suo intervento in Aula nella discussione in Senato per votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Open Arms.

"La terminologia supercazzola forse è meglio tenerla da parte, ci sono sinonimi più appropriati a quest'Aula", ha bacchettato la presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati. Pronta la replica di Salvini: "aggiungiamo un altro processo, uno più uno meno".